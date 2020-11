Anche Trento si adegua: da oggi ristoranti e bar chiusi alle 18.

Lo prevede un'ordinanza firmata ieri dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, che ha validità da oggi, 2 novembre.

Dietrofronte, dunque, dopo la deroga alle norme nazionali, impugnata peraltro dal governo, che aveva allungato le apertura fino alle 20 per i bar e alle 22 per i ristoranti.

Il nuovo dpcm che anche oggi è oggetto di confronto fra Stato e Regioni, potrebbe prevedere, fra l'altro, anche un coprifoco nazionale alle 18, dunque non solo bar ma anche le altre attività commerciali non essenziali sarebbero ferme dopo quell'ora, quando i cittadini potrebbero uscire di casa solo per comprovate esigenze lavorative o di salute o urgenza.

A Bolzano, dove oggi si decide quale forma di nuova chiusura adottare per fronteggiare l'epidemia, la retromarcia era avvenuta già la settimana scorsa.

Le nuove disposizioni trentine ieri non erano state annunciate ufficialmente dalla Provincia, malgrado fossere nell'aria, anche perché proprio oggi il Tar dovrebbe esprimersi sulla richiesta del governo di sospensiva dell'ordinanza firmata da Fugatti, in deroga al dcpm del 24 ottobre al quale invece ora rimanda la nuova norma emanata da piazza Dante.

Ma visto che con l'aggravarsi della diffusione dei contagi in tutta Italia e anche in Trentino si sta andando verso nuove misure restrittive, qualunque cosa decida il Tar, ormai, aveva osservato ieri il presidente Fugatti: «Il tema adesso viene a cadere».

Nei giorni scorsi, inoltre, le stesse categorie economiche interessate (nella foto manifestazione dei ristoratori a Trento la settimana scorsa), pur riconoscenti per la decisione della Provincia di consentire ai bar di restare aperti fino alle 20 e ai ristoranti fino alle 22 invece di essere costretti a chiudere alle 18 come nelle altre regioni, si sono trovate ad avere comunque poco lavoro perché proprio per paura del virus molti preferiscono stare lontani da ristoranti e bar e non uscire la sera.