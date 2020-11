Il Trentino per cercare di individuare i positivi ha deciso di investire sul contact tracing, nonostante le difficoltà, ma soprattutto sui test rapidi (tamponi antigenici), oltre a quelli molecolari. Basti dire che fino a metà ottobre, in nove giorni, erano stati effettuati 1.411 test rapidi, che hanno permesso di individuare 98 persone positive al Coronavirus con una percentuale di positività del 7%. Mentre oggi, spiega il dottor Antonio Ferro , direttore del Dipartimento prevenzione dell'Azienda sanitaria: «Ogni giorno c'è una produzione considerevole di circa 1.000 test rapidi su sintomatici e su persone in quarantena. E visto che si fanno in prevalenza su sintomatici la percentuale di positivi che troviamo ora è intorno al 20%».

Su 1.000 test rapidi al giorno vuol dire che si individuano in questo modo 200 positivi che possono poi non rientrare in quelli accertati con i tamponi molecolari. «Il caso positivo al test rapido - aggiunge Ferro - poi deve essere confermato dal tampone molecolare. In genere se questo viene fatto presto viene confermata la positività, ma se passano alcuni giorni può essere che risulti negativo, quindi non figura nella contabilità dei contagi». Secondo il consigliere provinciale del Pd ed ex assessore provinciale alla salute, Luca Zeni , in questo modo «rischiano di esserci centinaia di positivi che vengono conteggiati in ritardo o addirittura non verranno mai conteggiati falsando il dato complessivo sui contagi in Trentino».

«E se poi è sulla base del numero dei positivi - sostiene polemicamente Zeni - che la Provincia decide di derogare sugli orari di bar e ristoranti rispetto al resto del Paese perché qui la situazione non è così grave si capisce che è rilevante che si abbia a disposizione un dato reale». Il dottor Ferro però fa presente che: «Questo accade in tutte le regioni, non solo nella nostra Provincia, perché si contano solo i positivi al tampone molecolare, che per altro facciamo più di altri, e quindi i dati che si confrontano sono gli stessi. Molte Regioni hanno comunque già chiesto che non sia necessario fare anche il tampone molecolare quando il test rapido su sintomatici ha già dato esito positivo. Quindi presto potrebbe bastare il tampone antigenico per confermare un caso di Covid. Noi oggi li utilizziamo soprattutto al pronto soccorso, sui sintomatici e nelle Rsa e saranno utilizzati anche dalle farmacie soprattutto per le scuole».

«Sul piano della sanità pubblica, inoltre, - ci tiene a precisare Ferro - le persone che risultano positive al test rapido vengono trattate come i casi positivi al test molecolare, ovvero vengono messe in isolamento. Noi troviamo anche più positivi asintomatici e li mettiamo in isolamento perché a differenza di altre regioni continuiamo a fare il contact tracing e tamponi che rivelano gli asintomatici». Il governatore Maurizio Fugatti precisa che verranno trasmessi ai sindaci anche i nominativi di chi è risultato positivo ai test rapidi sebbene ancora in attesa della conferma dal tampone molecolare. Nell'ultima ordinanza firmata da Fugatti si stabilisce inoltre che chi si sottopone al tampone molecolare deve firmare una dichiarazione di assunzione di responsabilità sul rispetto della quarantena nel caso di esito positivo in modo che prima ancora del provvedimento del sindaco il contagiato sia impegnato a restare in quarantena.