Sono 187 i nuovi contagi da coronavirus rilevati nei tamponi analizzati oggi in Trentino, che sono stati soltanto 937 (come sempre la domenica c'è un calo, negli ultimi giorni il dato quotidiano si attestava sui 3mila test processarti).

Si registrano purtroppo altri tre decessi, mentre oggi si aggiungono altri 31 malati per i quali è stato necessario il ricovero: ora in ospedale per covid, a Rovereto o a Trento, si trovano in tutto 189 pazienti.

In terapia intensiva aumentano di due i pazienti rispetto a ieri: al momento sono dunque undici.

«Dei 187 nuovi casi positivi - spiega la Provincia - i sintomatici sono 104, ma rimane significativa la cifra relativa ai casi individuati attraverso le tecniche di rintracciamento.

L’Azienda sanitaria dice anche che i contagiati fra gli over 70 sono 33 e che sono emersi altri 22 casi di bambini e ragazzi in età scolare in merito ai quali si stanno perfezionando gli approfondimenti per stabilire se disporre la quarantena per le rispettive classi (ieri quelle in isolamento sono risultati essere 181)».