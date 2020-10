Il consigliere provinciale Alessio Manica (Pd) ha depositato oggi un’interrogazione alla giuntae per chiedere conto delle ragioni che hanno spinto il presidente Maurizio Fugatti a non introdurre deroghe e alleggerimenti alle prescrizioni previste per le attività culturali come cinema e teatri.

«Con l’ordinanza del 26 ottobre 2020, la Giunta ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni nazionali varate negli ultimi giorni, prevedendo deroghe riguardo l’apertura di bar e ristoranti e per lo svolgimento della normale attività didattica nelle scuole.

Nulla invece è stato previsto per i cinema o i teatri, settori già molto in difficoltà dopo i lunghi mesi di stop forzato», ha precisato Manica.