Ancora dati molto negativi in Trentino: per il quinto giorno consecutivo il numero di nuovi casi supera quota cento (+104, di cui 70 sintomatici), e sono ancora in crescita i ricoveri in ospedale, che salgono da 63 a 76, di cui 4 in Terapia intensiva. Più ricoveri significa, ovviamente, più posti letto, più percorsi ad hoc e quindi interi reparti riconvertiti a Covid-19.

I tamponi effettuati ieri sono stati 1.827, con un tasso di positività al 5,7% (praticamente la metà rispetto all'Alto Adige che ha raggiunto oggi il 12,3%, mentre a livello nazionale va ancora peggio con il 13,1%). Tra i singoli Comuni spicca il +41 di Trento, mentre a seguire c'è Pergine Valsugana (+13). Poi Ville d'Anaunia +7, Rovereto +6, Castello Tesino +3, Baselga di Piné, Bleggio Superiore, Besenello, Caldonazzo, Castel Ivano e Malè +2.

Nel dettaglio i positivi tra 0 e 5 anni sono stati 2, mentre 6 tra i 6 e 15 anni. Gli over 70 contagiati sono stati 13. Le classe attualmente in quarantena sono 122, ma l'Apss sta valutando di imporre la misura ad altre.

Si chiude così una settimana preoccupante per la nostra provincia: da domenica scorsa a oggi i nuovi casi sono stati 995, a fronte di 14.524 tamponi. La media quotidiana di test è quindi di 2.074, mentre il tasso complessivo di positività è del 6,9%.

Nell'analisi dei dati settimanali il dato più negativo riguarda proprio i ricoveri: sette giorni fa, il 18 ottobre, i posti occupati erano 42 (25 domenica 11 ottobre), mentre in Terapia intensiva c'erano 0 persone. Oggi siamo a 76 persone ricoverate e 4 in Terapia intensiva.