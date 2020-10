Una donna ha lasciato la figlia neonata nell'ospedale dei bambini "Di Cristina" a Palermo dopo l'esito del tampone sul Covid che ha segnalato la positività della bimba La donna la scorsa settimana è andata al pronto soccorso con la neonata per il tampone. Dopo l'esito e la positività è stata allontanata per via delle procedure, ma la donna non ha più fatto ritorno in ospedale ed è irreperibile.

"Il personale medico ha tentato per giorni di contattare la madre - spiega la dottoressa Marilù Furnari, della direzione sanitaria del Di Cristina - Ma non siamo riusciti a raggiungerla. A quel punto abbiamo avvisato le forze dell'ordine del possibile abbandono della piccola".