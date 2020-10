Era atteso un incremento dei casi da Covid -19 e la conferma viene dal rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che riporta altri 148 positivi di cui 71 sintomatici. I minorenni sono 13, di cui 11 tra i 6 e gli 11 anni. Ci sono anche 13 persone che hanno più di 70 anni tra i positivi rilevati nell’aggiornamento di oggi.

Sul fronte dei decessi, il report inserisce il caso che era stato anticipato ieri in conferenza stampa al quale purtroppo si aggiunge 1 ulteriore decesso di persona over 90 ospite di una delle Rsa in cui il virus è entrato, come da comunicazione di ieri. Ci sono poi 50 pazienti ricoverati in ospedale, di cui 2 in terapia intensiva.

Anche il settore scolastico mostra numeri in aumento: l’Azienda ha registrato altri 16 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare; sono in corso gli approfondimenti per stabilire se questo comporterà l’isolamento di altre classi. Intanto ieri la misura è stata applicata per 18 classi e, considerando il fatto che 3 hanno terminato la quarantena, il totale in questo momento è di 79 classi in quarantena.

Molto alto il numero di tamponi analizzati: ieri è salito a 2.768 di cui 1.485 all’Ospedale Santa Chiara e 1.283 alla Fem.