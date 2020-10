Lo smartphone al posto dello skipass grazie a un nuovo tornello Bluetooth. L'utente acquista online lo skipass senza file davanti alle casse, caricandolo poi sull'apposita App. Quando lo sciatore entra nel range di lettura del tornello, il cellulare si connette via Bluetooth, permettendo la verifica dello skipass. Durante l'accesso, il cellulare rimane in tasca e i guanti al loro posto.

"In tempi di Covid-19 e delle misure di sicurezza ad esso correlate, il nuovo dispositivo si rivela un prezioso strumento che permette alle aree sciistiche di garantire ai propri clienti un utilizzo degli impianti di risalita più sicuro possibile. Dato che l'acquisto skipass avviene online e l'accesso agli impianti è senza contatto, viene limitata la possibilità di contagio", aggiunge Claudia Kopetzky di Axess, che ha sviluppato il nuovo tornello Bluetooth, che sarà testato anche in Austria, Svezia, Francia, Andorra e in Svizzera.