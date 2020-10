Sono arrivate stanotte le prime gelate si stagione: termometro sotto lo zero in molte località di montagna, e appena sopra lo zero nel fondovalle.

La rete di stazioni di rilevamento di Meteo Trentino segnala il "record" del freddo al Ciampac di Canazei (-7,1), ma anche in paese (-4,3 nella località Gries).

Le principali località

Fra le località di montagna più fredde, si parte dalle Viote del monte Bondone (-0.9), la Paganella (-4,3 stanotte sulla cima), Malga Bordolona di Bresimo (-3.3), la diga del Careser in Val di Pejo (-5).

Freddo a Cavalese (-1,6), alla Barricata di Mercesina di Grigno (-2,6), a Malè (-0,8) e al passo Manghen (-3,9).

Le previsioni del tempo

Oggi molto soleggiato, con graduale aumento della nuvolosità dalla sera (e quindi rialzo delle temperature). Giovedì molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, a carattere nevoso sopra i 1200-1500 m a seconda della zona.

Venerdì parzialmente soleggiato con possibilità di deboli precipitazioni sparse residue al mattino, nel finesettimana più soleggiato.