Test antigenici rapidi presso i medici di medicina generale. I medici di medicina generale convenzionati negli ultimi mesi hanno fornito un importante contributo con i test sierologici effettuati in collaborazione con l’APSS sul personale scolastico e docente delle scuole di ogni grado ed età.

Oggi si è concordato nell’ambito del Comitato provinciale dei medici di medicina generale, di estendere la collaborazione di tali professionisti anche all'esecuzione dei test antigenici rapidi per l'individuazione dei casi Covid. Come è noto tali test diagnostici hanno un’elevata sensibilità e specificità se effettuati in presenza di cariche virali elevate e quindi tra il giorno successivo a quello di esordio dei sintomi e la 7° giornata.

Tali test hanno il vantaggio di fornire il risultato in un tempo brevissimo, circa 30 minuti.