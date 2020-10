Si accorciano le giornate, la gente (anche a causa della pandemia) esce meno e puntualmente come ogni anno ricominciano i furti in collina.

A farne le spese nei giorni scorsi un appartamento in zona Salè con la sparizione dei gioielli di famiglia e in centro a Povo la sede della Filodrammatica Concordia ‘74 nei locali sottostanti al teatro e all'Oratorio.

In quest'ultimo caso i ladri hanno scavalcato la ringhiera di accesso e sfondato la porta alla ricerca di chissà che cosa visto che la sede della Filo contiene solo targhe, trofei e foto della rappresentazioni e delle rassegne teatrali di quasi cinquant'anni di attività ed è attrezzata con tavolo, sedie e mini cucina per le pause e gli appuntamenti post spettacolo del teatro.

Il risultato è stato qualche danno alla porta d'entrata (nella foto) ma, per gli improvvisati ladri evidentemente all'oscuro del tipo di utilizzo, nessun oggetto di qualche valore da asportare. Episodi che comunque sono i primi campanelli d'allarme per una prevedibile ripresa, nell'imminente periodo invernale, dei furti in appartamento che si erano molto diradati durante il "lockdown" primaverile per la forzata presenza dei proprietari all'interno delle abitazioni.

Con un invito a mantenere alta la guardia rivolto sia alle forze dell'ordine che ai residenti in modo da prestare la massima attenzione quando si notano in giro visi e movimenti sospetti. I ladri infatti, difficilmente improvvisano e spesso il "colpo" è frutto di prolungati appostamenti in zona che, con un po' di accortezza, possono essere notati e segnalati alle forze dell'ordine.