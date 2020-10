A causa dell'isolamento fiduciario covid cui sono sottoposti diversi componenti dell'assemblea, saltano le sedute del consiglio regionale convocate per il 14 e 15 ottobre, si pensa di svolgerle successivamente in remoto.

«A seguito della ripresa epidemiologica da covid-19 - scrive il presidente, Roberto Paccher - e al fatto che alcuni consiglieri regionali si trovano in quarantena, conseguentemente ad un confronto avuto anche con le autorità sanitarie della Provincia di Trento, comunico la disdetta delle sedute del Consiglio regionale in presenza convocate con propria nota del 07.10.2020 per le giornate del 14 e 15 ottobre p.v. che saranno recuperate a breve in modalità telematica.Rimane confermata la seduta del Collegio dei Capigruppo convocata nell’Aula con propria nota del 07.10.2020 per il 14 ottobre con inizio alle ore 10.00la quale dovrà esprimersi in merito alla proposta di disciplinare inerente le sedute del Consiglio regionale in modalità telematica, come previsto dalla delibera n. 11 del Consiglio regionale di data 13.05.2020, oltre a fissare la data nelle quali saranno recuperate le sedute oggi disdette».