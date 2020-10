Stop del Consiglioo di Stato alla cattura dell'orsa Jj4.

La sospensione è fino alla discussione collegiale cautelare, fissata per il 19 novembre prossimo. Si tratta di un decreto del presidente della Terza sezione, Franco Frattini.

Nuovo capitolo giudiziario, dunque, sulla vicenda dell'orsa, che si trova con i cuccioli in valle di Non.

Sullo sfondo ci sono le decisioni contrastanti del Tar di Trento, che due mesi fa aveva accolto una richiesta di sospensiva dell'ordinanza di cattura dell'orsa con cuccioli Jj4, finita nel merino dopo aver colpito due persone, padre e figlio, con le quali aveva avuto un incontro ravvicinato il 12 giugno, sul monte Pellere, a Cles. Il figlio aveva riportano solo conseguenmze leggere, il padre era stato morso a una gamba e si erano rese necessarie terapie ospedaliere.

La settimana scorsa, con una nuova ordinanza in sede collegiale il Tar di Trento ha ribaltato il proprio precedente pronunciamento in sede monocratica dichiarando non accoglibile la domanda cautelare presentata dall'Ente nazionale protezione animali (Enpa), Oipa e dal ministero dell’Ambiente. Gli stessi soggetti hanno dunque fatto ricorso al cconsiglio di Stato. La richiesta era quella di sospendere l’ordinanza emanata dal presidente della Provincia lo scorso 11 agosto, che prevede la captivazione permanente dell’orsa Jj4. Il Tar ha in calendario il 22 ottobre l'esame nel merito della vicenda.

Il consiglio di Stato ora rileva fra l'altro alcuni aspetti tralasciati dal Tar nell'ultima decisione: uno è la distanza fra il luogo del'incontro ravvicinato con padre e figlio e il paese di Cles, una dozzina di chilometri. Poi si osserva che non è stato acquisito il prescritto parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Ispra. Si fa cenno anche al presunto "falso attacco" ai danni di due agenti forestali e si sottolinea che a rendere aggressiva l'orsa fu proprio il comportamento dei due operatori che la avvicinarono mentre stava mangiando.

«Auspichiamo che, dato che siamo alla vigilia della stagione del letargo e che JJ4 è una mamma di tre cuccioli ancora dipendenti, considerando inoltre, come da report dei carabinieri forestali e Ispra inviati dal ministero dell’Ambiente, l’inidoneità del Casteller a ospitare i plantigradi, il presidente Fugatti voglia comunque manifestare clemenza nei confronti dell’orsa e dei piccoli», commentavano le due associazioni la settimana scorsa annuncinado il ricorso dopo la bocciatura al Tar.

Immediata era stata anche la reazione della Lav, secondo cui «la nuova ordinanza del Tar di Trento è gravissima perché ribalta completamente il giudizio che solo pochi giorni fa aveva scongiurato il rischio dell’ergastolo per JJ4 e consente la cattura dell’orsa in questo delicatissimo periodo mentre sta accompagnando i suoi cuccioli al letargo». Il responsabile Lav Massimo Vitturi ha annunciato un’istanza alla Procura di Trento perché proceda «con l’immediato sequestro preventivo dell’orsa e il suo affido all’Ispra che potrà poi così liberarla assieme agli altri orsi ancora detenuti al Casteller».

Su questa come su altre vicende riguardanti la tutela degli orsi si sono scontrati a distanza il ministro dell'ambiente, Sergio Costa, che ha soprannominato Jj4 "Gaia", e il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Se quest'tultimo difende ovviamente le scelte di piazza Dante, l'esponente del governo chiede che siano rimessi in libertà tutti gli orsi detenuti nel recinto del Casteller, a Trento.