Era ferito e non riusciva più a volare: questo magnifico esemplare di falco pescatore è stato curato presso il Centro di Recupero per l'Avifauna della Lipu al Casteller di Trento, ed è guarito.

Il Trentino fronteggia oggi una nuova impennata di casi di Covid: sono 49 i nuovi contagi rilevati dall'Azienda Sanitaria, su 1204 tamponi effettuati. Oggi ci sono 17 persone ricoverate per coronavirus (nessuna in rianimazione, ma 4 casi in "alta intensità".