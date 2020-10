Ancora una giornata con oltre trenta casi di nuove positività accertate al coronavirus, dopo i quaranta di ieri. Per la precisione, sono 32 i nuovi contagi in Trentino, a fronte di 2.001 tamponi processati. Le persone in isolamento domiciliare sono 631, il totale dei contagi rilevati in Trentino è di 6.296.

Resta la preoccupazione per il ritorno dei focolai nelle case di riposo, ma oggi fortunatamente non si registrano nuovi positivi nelle rsa, dopo il caso di Montagnaga di Piné con 30 contagi (22 fra gli anziani, 8 fra gli operatori). Oggi sono trenta le classi in quarantena nelle scuole del Trentino.

Anche se oggi scendono a 18 i malati ricoverati in ospedale (erano 22 ieri, nessuno in rianimazione), questo scenario, con l'estensione dei contagi a persone anziane, preoccupa l'Azienda sanitaria provinciale e la giunta Fugatti annuncia la decisione di riaprire un'area ad hoc dedicata ai pazienti covid all'ospedale di Rovereto.

Nella conferenza stampa cominciata verso le 17.15, il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha sottolineato la necessità di una forte attenzione e ha menzionato, in particolare, la situazione nel comune di Cembra, dove dal 1° settembre si sono registrati 59 casi e un certo numero di classi in quarantena.

Si tratta di una segnalazione per sottolineare l'esigenza che in quel territorio ci si responsabilizzi al massimo in fatto di uso delle mascherine, di igiene delle mani e di distanza di sicurezza.

Fugatti ha anche rivendicato lo spazio di manovra delle autonomie locali e ha respinto la linea, caldeggiata da Roma, che prevede l'obbligo per Regioni e Province autonome di omologarsi alle prescrizioni covid indicate nei dpcm. Sulle mascherine all'aperto, nei luoghi dove sia possibile un contatto ravvicinato fra le persone, Fugatti ha spiegato che la Provincia trova questo punto ragionevole, «mentre su altre misure annunciate a Roma vorrà invece esprimere il proprio punto di vista». Come noto, il governo ha messo a punto il decreto che prevede l'estensione dell'obbligo di mascherina, sia all'aperto sia al chiuso, non solo nei luoghi pubblici.

Sul tema stasera ci sarà un confronto, che si prevede piuttosto acceso, fra lo Stato e le autonomie locali.

Il direttore dell'Apss, Pier Paolo Benetollo, ha spiegato così il quadro attuale e la decisione di riaprire il reparto covid: «Avendo analizzato le curve di incidenza anche nelle diverse fasce di età, che presenta ora un primo aumento, dunque con crescita delle necessità di ricovero. Si tratta di un effetto a catena dei contagi fra persone più giovani, che via via si estendono nelle cerchie familiari.

Perciò si è fatta partire la seconda casella del nostro piano e per non rischiare di farci trovare impreparati, qualora fossero necessari in futuro altri posti letto covid, si è prevista la conversione del quinto piano dell'ospedale di Rovereto per dedicarlo unicamente all'assistenza di pazienti che necessitano terapie ad altà intensità. Ora trasferiremo in questo reparto i pazienti dai reparti malattie infettive.

Con questa mossa dovremmo esser ein grado di gestire un periodo abbastanza lungo e non mi aspetto di dover poi aprire altri reparti dedicati.

Per i pazienti che avessero bisogno di assistenza in terapia intensiva, si è lavorato per aumentare la disponibilità di posti in contesto di isolamento. Ma al momento non ci sono malati in rianimazione, abbiamo quindi margine ampio e solo in futuro sapremo se ci sarà necessità di convertire un reparto in terapia intensiva. Se dovesse rendersi necessario dipenderà dai comprotamenti dei cittadini nelle prossime settimane. Se le persone restano a più di un metro e mezzo di distanza e se non è possibile utilizzano la mascherina, il contagio non avviene. Se le persone utilizzano questo rinforzo di attenzione, in particolare quando sono fuori di casa, il virus non si trasmette. E facendo attenzione fuori casa il virus resta fuori anche dalle pareti domestiche».

Benetollo ha fatto un richiamo anche alla questione autobus, sottolineando che qui si tratta di essere responsabili nell'uso delle amscherine e nel distanziamento, non solo a bordo ma anche nelle fasi di attesa.

Il presidente Fugatti ha riferito di aver incontrato oggi i vertici Upipa per un confronto sull'implementazione di ulteriori misure nelle rsa, che comprendono anche un'estensione dei test al personale, anche con l'impiego dei kit rapidi antigenici.