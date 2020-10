Il Comune di Trento ha diffuso tramite i social un appello per cercare di dare un'identità a una persona ritrovata in città in condizioni di salute precarie e incapace di fornire le proprie generalità

«Attenzione, chiediamo la collaborazione di tutti: riconoscete questa persona?

Su richiesta del personale sanitario si chiede chi possa fornire notizie sulla donna di circa 50/60 anni ricoverata in data odierna al Santa Chiara.

Chi fosse in grado di fornire informazioni è pregato di contattare il centralino della polizia locale al numero 0461/889111.

La persona non è in pericolo di vita».

Si ipotizza che possa trattarsi di una persona affetta da una malattia che causa perdita della memoria, perciò se i familiari o altri la riconoscono sono invitati a contattare le forze dell'ordine.

Ecco la foto diffusa dal Comune.