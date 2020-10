Il consiglio dei ministri, che si terrà stasera alle 20.30, dovrebbe, a quanto si apprende, approvare il decreto che proroga al 31 gennaio lo stato di emergenza in scadenza al 15 ottobre. Domani ci sarà l'incontro tra governo e Regioni e solo dopo il nuovo dpcm con la 'stretta' per il contenimento del virus. Il governo è invitato 'a provvedere affinché su tutto il territorio nazionale sia introdotto l'obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto per l'intero arco della giornata'. E' uno dei tre impegni da adottare chiesti al governo in una risoluzione dalla maggioranza alla Camera. Un altro è 'la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021'. Il terzo impegno è quello di 'verificare le necessità di individuare ulteriori misure di prevenzione'.

L'obbligo di portare sempre con sé la mascherina quando si esce da casa e la possibilità per il governo di disporne l'uso obbligatorio anche all'aperto. E' quanto prevede la bozza del decreto legge che fornirà la cornice normativa al nuovo Dpcm anti Covid. All'articolo 1 si prevede infatti "l'obbligo di avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione, dispositivi di protezione individuale, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo anche all'aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande". Dall'obbligo sono esclusi i bambini sotto i sei anni, chi fa attività motoria e i soggetti con patologie e disabilità non compatibili con l'uso della mascherina.

Intanto fonti di Palazzo Chigi ribadiscono che "non c'è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate, né di anticiparne l'orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco".

Nei giorni scorsi l'intenzione sembrava invece esserci ma si è scontrata con la contrarietà manifestata da gran parte delle Regioni.



Per ora, dunque, si profila la conferma di tutte le misure anti-contagio finora previste, con l'introduzione dell'obbligo delle mascherine all'aperto. Senza una nuova stretta alle attività produttive.