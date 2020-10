Sono quaranta i nuovi contagi rilevati in Trentino nei tamponi processati oggi, che risultano peraltro essere soltanto 1.047.

Questo il dato diffuso alle 17 dal ministero della salute, dal quale si evince che aumentano a 22 i pazienti ricoverati in ospedale per sintomi covid, nessuno di loro si trova in terapia intensiva. Ieri erano 14 i malati ricoverati in malattie infetti, con bisogno di assistenza respiratoria.

Risultano essere invece 641 le persone in isolamento domiciliare, mentre il totale dei positivi in Trentino oggi è di 663 casi in corso.

Il totale dei contagi fin qui rilevati sale dunque a 6.264 su 102.600 persone sottoposte a test (i tamponi totali, contando dunque anche quelli allo stesso soggetto, sono 239.599).

I contagi rilevati derivano in maggior parte da sospetto diagnostico cui è seguito il test: 3.801 casi. Ma ben 2.463 sono legati ad attività di screening.

Ieri a preoccupare era stato un focolaio individuato nella rsa di Montagnaga di Piné (22 ospiti e 8 operatori). Ora si profila, in proposito, una revisione del protocollo di sicurezza nelel case di riposo, per verificare la prevenzione rivolta agli anziani.

I contagi di ieri sono stati registrati Baselga di Pinè (25), Trento (5), Pergine Valsugana (4), Roverè della Luna (4), Lavis (2), Bedollo (2) e poi 1 a Rovereto, 1 a Mezzocorona, 1 a Cembra Lisignago, 1 a Predaia, 1 a Tenna e 1 a Telve.