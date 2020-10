Entro questa settimana, chi ha sintomi che potrebbero essere collegati a Covid, potrà sapere in tempi molto rapidi se ha contratto il temuto virus o se invece si tratta di altro. Grazie ai contatti tra Azienda sanitaria e Farmacie, infatti, entro pochissimi giorni verrà dato il via alla sperimentazione che prevede di poter effettuare tamponi rapidi antigenici anche in tre farmacie. Appena il modello sarà a regime, la possibilità di effettuare questo test sarà allargato a tutte le farmacie che ne faranno richiesta.

L'annuncio è stato dato ieri dal direttore dell'Azienda sanitaria Pierpaolo Benetollo. «Il procedimento è lo stesso del tampone molecolare, cambia il reagente. Mentre il primo deve essere analizzato in laboratorio e ha bisogno di un certo tempo, questi nuovi testi possono essere invece letti subito». In presenza di sintomi la famiglia deve continuare a rivolgersi al proprio medico di medicina generale o al pediatra se ad ammalarsi sono i bambini e una volta ottenuta la prescrizione potrà prenotare il tampone rapido presso i drive-through o nelle farmacie individuate per il test pilota. In futuro questi test potranno poi essere effettuati in tutte le farmacie che daranno la loro disponibilità.

«I test sono gratuiti per i cittadini. Al momento abbiamo a disposizione 20 mila test ma la fornitura è continua e ci stiamo agganciando ad una gara di un'Azienda del Veneto. Quindi non crediamo che ci saranno problemi di carenza di questo tampone. Se il test è negativo, come risulta nelle maggior parte dei casi, non ci sono problemi, altrimenti i dati saranno inseriti in un sistema che prevede poi l'allertamento dei servizi che si occupano di effettuare il tampone molecolare e di tracciare i contatti», ha spiegato Benetollo specificando che questi test sono particolarmente precisi quando vengono effettuati dal giorno successivo all'esordio del sintomo fino a 7 giorni dopo.

Ieri in Trentino altrri 49 contagi, con un focolalio in una casa di riposo.

Altri dettagli sull'Adige oggi in edicola.