Il Nucleo civico della polizia locale di Trento ha arrestato un centroafricano trovato in possesso di 25 ovuli di eroina ingeriti durante il controllo e di ulteriori 15 dosi occultate all’interno di tappi di bevande alcoliche. L’extracomunitario, che pur risultando regolarmente soggiornante sul territorio nazionale non risulta aver alcuna fonte di reddito, aveva anche di 190 euro in banconote da dieci e venti euro.

Da un controllo è risultato che lo stesso soggetto era stato denunciato a piede libero per il medesimo a fine luglio, mentre pochi giorni fa era stato segnalato per reati contro il patrimonio, fatto per il quale è ancora in corso l’attività di indagine.

Processato questa mattina per direttissima a Trento, l’uomo è stato condannato a sei mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena e dovrà pagare 1.000 euro di ammenda a carico del soggetto, a cui è stata contestata anche la manifesta ubriachezza, con conseguente emanazione del cosiddetto Daspo urbano, che vieta per 48 ore a chi ne viene colpito di ritornare nelle zone centrali del Comune di Trento.