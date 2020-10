La fondazione Fbk ha comunicato oggi i nomi dei direttori dei nuovi centri di ricerca che sostituiscono il Centro per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

«Nella seduta odierna del Cda - si legge in una nota stampa - la Fondazione Bruno Kessler ha nominato i direttori dei nuovi centri di ricerca.

Sono Alessandro Cimatti per il centro dedicato all’industria digitale, Luigi Crema per l’energia sostenibile, Marco Pistore per la società digitale e infine Silvio Ranise per la sicurezza digitale. Vista l’eccezionalità del tema sanità, saranno tre invece i nuovi centri dedicati a questo ambito: quello per i servizi per la salute e il benessere affidato a Stefano Forti, un secondo dedicato alle emergenze sanitarie a Stefano Merler e infine un terzo sull’intelligenza artificiale per la salute e il benessere a Chiara Ghidini.

I nuovi centri di ricerca – estremamente focalizzati sulla strategia del futuro della ricerca in Trentino e sulle missioni del nuovo programma quadro europeo Horizon Europe – rappresentano una delle novità più evidenti di un aggiornamento del modello organizzativo e di funzionamento di FBK, nato dalla volontà di continuo miglioramento in un contesto di radicale cambio di paradigma.

“La Fondazione con questo passaggio assicura un’implementazione effettiva delle linee strategiche definite nella cosiddetta “Carta di Rovereto”, punto di riferimento imprescindibile per l’evoluzione di tutto il sistema trentino della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo in relazione all’evoluzione degli scenari globali – ha sottolineato il Presidente Francesco Profumo – Gli elementi distintivi del nuovo modello di FBK sono stati individuati nella riorganizzazione dei domini del Polo scientifico-tecnologico, nella selezione di leadership scientifiche più orientate al people management, nella conferma dell’attuale Segretario generale e la definizione di un Comitato di direzione; nel rafforzamento della funzione di strategia di marketing e sviluppo business”.

I nuovi Centri e Direttori

Industria digitale – Direttore Alessandro Cimatti

Con un H-Index di 60 e un lungo curriculum di pubblicazioni e collaborazioni industriali con aziende multinazionali di prim’ordine, Alessandro Cimatti guiderà il centro dedicato allo sviluppo di strumenti e piattaforme ICT industriali volte a ottimizzare il lavoro delle risorse umane, la produttività, l’efficienza degli impianti e degli ambienti di lavoro a elevata automazione. Un’attenzione particolare sarà dedicata al design e alla messa in produzione di servizi innovativi in grado di sfruttare le competenze di data science per rendere più efficienti, autonomi, reattivi, intelligenti e flessibili i sistemi di produzione.

Energia sostenibile – Direttore Luigi Crema

Il centro per la simulazione, la modellazione e il testing di sistemi di produzione, storage e distribuzione di energie rinnovabili potrà contare sulla guida di Luigi Crema, che vanta credibilità nazionale e internazionale soprattutto in materia di idrogeno e batterie a flusso, grazie a un’ampia rete di relazioni confermata dalla recente nomina nel board di Hydrogen Europe Research, associazione che riunisce 70 istituzioni di ricerca europee, dedicata allo sviluppo energetico nel campo dell’idrogeno.

Società digitale – Direttore Marco Pistore

Marco Pistore vanta una lunga esperienza di ricerca e innovazione con la pubblica amministrazione e le aziende in particolare grazie a esperienze di co-design, alla creazione di co-innovation labs e a innumerevoli progetti europei vinti. Il centro avrà come focus lo sviluppo e la sperimentazione di piattaforme metodologiche e tecnologiche integrate per smart cities & communities, usando l’ICT come tecnologia chiave di trasformazione per migliorare la qualità della vita, la sicurezza e l’inclusione sociale nei territori e nelle comunità intelligenti.

Sicurezza informatica (Cybersecurity) – Direttore Silvio Ranise

Con la nomina di Silvio Ranise, ricercatore FBK e professore ordinario all’Università di Trento, si conferma una forte sinergia con l’ateneo su temi strategici di ricerca come la sicurezza informatica. Ranise ha inoltre condotto numerosi progetti con aziende e istituzioni di primo piano. Il Centro si occuperà dello sviluppo di soluzioni di sicurezza informatica altamente innovative in grado di diminuire le minacce e migliorare l’integrazione con le persone, puntando su due principali focus: identità digitale e qualità dei servizi virtuali.

Per salute e benessere, si configurano invece tre domini tra loro complementari ma distinti: l’emergenza sanitaria soprattutto associata ai fenomeni globali delle epidemie e dell’attuale pandemia da Covid-19; la radicale trasformazione della ricerca e dell’indagine medico-sanitaria determinata dalle nuove tecnologie e dall’intelligenza artificiale; i servizi sanitari e delle pari opportunità di cura e benessere nei distretti territoriali.

Emergenze e pandemie – Direttore Stefano Merler

Il primo centro sarà affidato alla direzione del dott. Stefano Merler, epidemiologo matematico di fama internazionale che fin dal 1994 studia la trasmissione di malattie infettive (Sars, Mers, Ebola in Africa Occidentale, Zika, Ebola) ed è uno dei principali studiosi attivi nell’ambito dell’attuale emergenza Covid-19.

Servizi per la salute e il benessere – Direttore Stefano Forti

Il secondo centro sarà invece relativo ai servizi alla sanità per i distretti territoriali vedrà la guida di Stefano Forti, responsabile scientifico di numerosi progetti di sanità digitale e coautore di varie pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, referente FBK nel Comitato Esecutivo del Centro di competenza sulla Sanità digitale TrentinoSalute4.0.

Intelligenza artificiale per la salute e il benessere – Direttrice Chiara Ghidini

Il terzo centro che avrà come focus l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie a servizio della salute e del benessere sarà condotto da Chiara Ghidini, ricercatrice senior FBK, membro del direttivo di AI*IA (Associazione Italiana Intelligenza Artificiale) e nel comitato delle principali conferenze internazionali a tema AI, oltre a essere coinvolta in numerosi progetti di ricerca internazionali e progetti industriali in collaborazione con aziende del Trentino.

Alla data di chiusura della call, il 31 scorso, sono pervenute a FBK 97 candidature (44 eleggibili) di cui 36 internazionali. Le candidate donne sono state 20, mentre la media dell’età dei candidati è stata di 44 anni.

I candidati sono valutati da una commissione appositamente insediata dal Consiglio di Amministrazione composta dal Presidente FBK, Francesco Profumo, dal Segretario generale FBK, Andrea Simoni, da Simona Heidempergher (CDA FBK e CEO Dutch family office), Carla Fabiana Chiasserini (Comitato scientifico FBK e Politecnico Torino), Gianni Camisa (membro esperto in ambito manageriale), Marco Gori (membro esperto in ambito scientifico), Carla Strumendo (indicata dall’Assessorato allo sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento).

Il processo di selezione ha potuto contare anche su modalità innovative di coinvolgimento del personale della Fondazione. In particolare attraverso l’iniziativa “FBK Ideas”, si è potuto discutere su una piattaforma online in modo partecipativo alcune proposte che sono state riportate alla governance, prima fra tutte quella che ha permesso di mettere a disposizione di tutto il personale in streaming i colloqui dei 14 candidati entrati nella short list degli idonei».