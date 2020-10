Tragica morte, ieri, dk un uomo di 37 anni trovato morto per cause naturali nel suo negozio. Michele Paolazzi, 37enne di Trento, titolare del centro benessere Italian Beauty & Spa di via Bolzano, non rispondeva al campanello.

A quel punto è stato allertato il 112, ma quando i soccorritori sono entrati per lui non c’era purtroppo nulla da fare. Fatale per il giovane titolare della spa un malore improvviso, che ha lasciato senza parole famigliari, amici e collaboratori.

Erano le 15 di ieri quando è scattato l’allarme. Ma quando i Vigili del fuoco di Gardolo hanno forzato la porta, i soccorritori lo hanno trovato privo di vita.

L’improvvisa scomparsa del 37enne ha lasciato famigliari e amici attoniti. Paolazzi aveva frequentato il Centro di formazione professionale, conseguendo nel 2003 la qualifica di estetista. In seguito, come spiegava lui stesso sul sito della spa, si era specializzato nei massaggi, frequentando vari corsi in diverse scuole di massaggio del nord Italia. L’esperienza maturata in sedici anni all’interno di molti centri benessere, centri estetici e resort in varie zone, sopratuttto sul lago di Garda e Trentino, Michele Paolazzi aveva deciso di dare vita ad una propria scommessa imprenditoriale.