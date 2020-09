Si è tenuto ieri il primo incontro del Tavolo di lavoro sulla figura dell’infermiere di famiglia e comunità all’intento del sistema sanitario trentino, prevista dal Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale.

Dal confronto - riporta una nota - è emersa la necessità di integrare questa figura con le altre professioni, con gli ospedali e con i medici di medicina generale, per garantire una presa in carico dei malati cronici e delle persone fragili. Il piano di riferimento prevede un impegno di spesa di 13 milioni di euro, per l’assunzione a tempo indeterminato di una sessantina di figure fra infermieri, medici e altro personale, e assunzioni a tempo determinato per implementare il sistema di accertamento diagnostico e sorveglianza della circolazione del virus.

A margine dell’incontro si è infine valutato anche la possibilità di coinvolgere, più in generale, la professione infermieristica per effettuare i test antigenici rapidi, su soggetti sintomatici in particolare in età scolare, che consentono di dare risposte veloci sulla positività al coronavirus.