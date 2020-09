Arrestato dai carabinieri di Trento per furto aggravato un algerino di 27 anni, senza fissa dimora, accusato di avere rubato della merce dal negozio Ovs di viale Verona. I militari lo hanno individuato e bloccato ieri in piazza Dante ancora in possesso della refurtiva.

Questa mattina il giovane sarà sottoposto al giudizio per direttissima.

Sempre ieri i carabinieri di Vaneze monte Bondone hanno denunciato due giovani donne per un borseggio avvenuto il 9 settembre scorso all’interno di un supermercato di Trento.

Le due sono state individuate grazie ai filmati dell’impianto di videosorveglianza del negozio.