Sono 22 i nuovi casi positivi da coronavirus in Trentino, secondo il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.



Il dato - riferito alle 9 di oggi - comprende 6 persone che hanno manifestato sintomi e altri 16 asintomatici.



Ieri sono stati analizzati 2.227 tamponi.



Nessun minorenne fra di loro ed un solo contagiato è riferibile alle indagini epidemiologiche avviate a seguito dell’individuazione di una serie di cluster legati alla filiera dell’agroalimentare e della lavorazione di prodotti di consumo.



I pazienti in cura sono sempre 13, nessuno è in rianimazione.

Rimangono, peraltro, punti di domanda che gli scarni comunicati giornalieri della Provincia non contribuiscono a chiarire: da sabato scorso, quindi negli ultimi 4 giorni, sono stati appena tre i minorenni segnalati positivi, ma il dato non coincide con le classi messe in quarantena nelle ultime ore, che continuano a crescere e al momento sarebbero una quindicina.