Un episodio decisamente spiacevole: nella notte sono apparsi in più punti della città alcuni manifesti anti Ianeselli per invitare gli elettori a non esprimere la preferenza nei confronti del candidato del centrosinistra autonomista. Purtroppo nella parte alta del montaggio è stata utilizzata un'immagine falsa, che non ritraeva Ianeselli come le scritte potevano far pensare, ma un giovane trentino, Corrado Gilli, scomparso nel luglio 2015 a soli 32 anni.

Oltre all'affissione evidentemente irregolare, quindi, anche e soprattutto il mancato rispetto per una persona morta al fine di gettare fango.

Il Comune si è subito attivato per rimuovere i manifesti.