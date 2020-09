Non si arresta l'incremento di casi di positività al Covid in Trentino: nelle ultime 24 ore è stato registrato un +45, con il totale di settembre che raggiunge quota 639 contagi. Sono 591 le persone attualmente infette in provincia, di cui 13 ricoverate in ospedale, con un incremento di 3 unità rispetto a ieri. Fortunatamente nessuna si trova nei reparti di Terapia Intensiva.

Come accennato settembre continua a essere un mese nero: dopo i picchi registrati il giorno 3 (+91), il 5 (+53), il 10 (+82) e il 17 (+76), oggi è stato il quinto giorno con l'incremento maggiore di casi. In totale in venti giorni sono stati registrati 639 casi di positività, con una media di quasi 32 al giorno. Questo mese, ancora lontano dall'essere concluso, è quindi già il peggiore dopo marzo e aprile, considerato che maggio verrà presumibilmente superato (furono 643 i casi totali in quel mese), mentre in giugno, luglio e agosto vennero registrati incrementi di lieve entità.

Un notizia positiva riguarda il numero di tamponi: ieri ne sono stati letti 1.547, con il totale di settembre che supera quota 29 mila.

IN ITALIA

È stabile il numero dei contagi per il Covid nelle ultime 24 ore: sono 1.587 i casi a fronte dei 1.638 del giorno precedente. Cala il numero dei decessi, 15 morti nell'ultimo giorno, dopo l'impennata di ieri, quando si erano registrate 24 vittime. Il totale dei morti è 35.707. In netta diminuzione il numero di tamponi effettuati: 83.428, circa 20mila in meno di ieri. Questi i dati nel bollettino del ministero della Salute. La Lombardia è l'unica regione che supera i 200 nuovi casi (+221), seguita dal Veneto (+173) e Campania (+171).