Si terranno lunedì, alle ore 16, al cimitero di Trento i funerali di Stefano Laudadio Ferri, il musicista trentino morto venerdì scorso a soli 58 anni.

Nel weekend, molti gruppi musicali trentini gli hanno reso omaggio, dedicandogli delle canzoni, oppure - come è accaduto venerdì sera nel piazzale del bar ristorante «Trento Alta» a Sardagna con i Radiottanta - fermando i loro live per far ascoltare al pubblico un brano di Laudadio.

E' stato il chitarrista Renato Labalestra a presentare il brano: «Ora vi chiediamo di ascoltare in silenzio, per 4 minuti, questo brano con cui vogliamo ricordare un amico scomparso. Stefano Laudadio era un grande; se fosse nato in un'altra città, diciamo a Londra, avrebbe avuto un destino ben diverso. Ma vogliamo ricordarlo con un pezzo della sua ultima band, i Tins».

Ecco il video dei Radiottanta, ieri sera: hanno sospeso la loro scaletta ed hanno fatto ascoltare al pubblico un brano di Laudadio. Ed alla fine, una standing ovation commossa del pubblico.

