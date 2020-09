A partire dal mese di ottobre è possibile presentare la documentazione utile per la verifica Icef relativa all’anno 2020 presso gli sportelli abilitati sul territorio. La verifica dei requisiti è necessaria per la permanenza negli alloggi Itea e per il calcolo del canone 2021.

Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria in corso e dei problemi organizzativi che ne sono conseguiti, non è stato possibile consentire, durante i classici mesi estivi, l’afflusso dell’utenza agli sportelli abilitati alla verifica dei requisiti per la permanenza nell’alloggio Itea – anno 2020.

Gli inquilini potranno presentare le dichiarazioni e la domanda Icef necessarie alla verifica annuale dei requisiti per la permanenza nell’alloggio Itea a partire dal mese di ottobre 2020.

In considerazione dell’approssimarsi della scadenza per sottostare alla verifica, Itea spa invita pertanto la propria utenza a prendere contatti il prima possibile con i CAF o gli sportelli periferici della Provincia, per fissare il necessario appuntamento e consentire così a Itea di effettuare la verifica dei requisiti e di calcolare il canone sostenibile per l’anno 2021.

Le informazioni per la compilazione della verifica annuale dei requisiti 2020 e l’elenco degli sportelli accreditati sono disponibili sul sito Itea: http://www.itea.tn.it/