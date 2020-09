Chi è in quarantena o in isolamento fiduciario a causa del Covid e risiede al di fuori dei Comuni di Trento e Rovereto potrà votare solo per il referendum, ma non per scegliere il sindaco del proprio municipio.

Lo stabiliscono le norme nazionali che definiscono le modalità per il voto della tornata elettorale.

Il seggio Covid permetterà quindi il voto per le comunali solo a chi risiede a Trento e Rovereto.

La gestione dei seggi Covid sono infatti in capo ai due Comuni principali e quindi chi, a Lavis o a Pergine, è in isolamento fiduciario o in quarantena e voglia votare può farlo solo per il referendum e non per le comunali.

Per iscriversi la scadenza era martedì: a Trento per ora ci sono 7 richieste.

Il vestiario e l'equipaggiamento degli addetti al seggio Covid (che va a domicilio con personale della Croce Rossa e della Protezione civile) sarà quello tipico per prevenire contagi da virus, ossia maschera, guanti, tuta di contenimento anti-contagio.