Sono arrivate sabato in Trentino, scortate dalle forze dell’ordine, le schede elettorali. Verranno utilizzate domenica e lunedì per l’elezione del sindaco e dei Consigli in 158 Comuni in Provincia di Trento. In Alto Adige, invece, le amministrative riguarderanno 113 realtà.

A Trento e nei centri con più di 3.000 abitanti ogni elettore potrà votare nel proprio seggio, indicato sulla tessera elettorale personale dalle ore 7 alle 23 di domenica 20 settembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 21 settembre.

L’eventuale ballottaggio, nel caso in cui nessuno dei candidati sindaco superi il 50% dei voti validi, si svolgerà domenica 4 ottobre dalle 7 alle 21. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate. Qualora l’elettore tracci un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso per la lista votata e per il candidato alla carica di sindaco. Il voto espresso per una lista vale anche come voto a favore del candidato alla carica di sindaco collegato.

Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di sindaco ed un voto per una delle liste ad esso non collegate.

Ciascun elettore ha diritto di esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale della lista prescelta, scrivendone il cognome e se necessario il nome ed il cognome nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Se il candidato ha due cognomi, l’elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando c’è la possibilità di confusione fra più candidati. Non è previsto l’obbligo di scegliere tra candidati di genere diverso. Domenica e lunedì si vota pure il referendum per la riduzione dei parlamentari.