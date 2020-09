Fugatti e il concerto di Vasco: l'ironia di SuperMario Cagol: «Per gli anziani Lauzi e Rino Gaetano» - VIDEO

Lady Gaga e Katy Perry alla Albere, Ligabue all’Interporto, una reunion dei Pooh (insieme ai Camaleonti) alla terrazza di Sardagna, Il Volo al Caproni e i Queen al Parco di Gocciadoro.

Sono queste le promesse, insieme a tante altre legate ai big della musica , fatte dal Maurizio Fugatti in versione cartoon nel video “Trento Breaking News. Il concertone” lanciato domenica da Mario Cagol.

Il noto comico trentino non poteva mancare l’occasione per dire la sua sull’affaire Vasco Rossi che tanto rumore sta facendo in questi giorni: «Il video – ci ha spiegato Mario Cagol – è stato creato per ironizzare sulla questione Vasco Rossi a Mattarello. I disegni sono realizzati dal mio amico Marcello Plotegher in arte “Marplo” che da sempre cura le grafiche dei miei eventi e quelle dei vari cartoon fatti in questi anni, compresi quelli che vedono protagonista la nonna Nunzia».

Il governatore all’inizio del video fa anche un’altra impegnativa promessa: «La sera dopo Vasco Rossi a Mattarello, per non smontar tutto quell’ambaradan, ci sarà un evento dedicato ad alcuni artisti amati dai nostri genitori come Bruno Lauzi, Rino Gaetano, Enzo Jannacci, Califano, Gaber e Lucio Dalla». Dopo questo primo esperimento la sigla di “Trento Breaking News” potrebbe diventare, ci rivela Cagol, un appuntamento fisso con la satira in versione cartone animato.

GUARDA IL VIDEO