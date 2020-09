Caduta in moto e infortunio alla schiena per un motociclista trentino di 43 anni ieri pomeriggio al crossodromo «Ciclamino» di Pietramurata nel comune di Dro. Erano da poco passare le 16.30 quando, durante una sessione di prove libere, il centauro è atterrato male dopo uno dei salti artificiali dell’insidioso tracciato (già teatro di prove mondiali e internazionali), battendo violentemente la schiena e rimanendo ferito in pista ai piedi dell’alto terrapieno, pur senza perdere mai conoscenza. Avvertiti dagli altri atleti presenti lungo il percorso, sono subito intervenuti i soccorsi con un’ambulanza dell’ospedale di Arco e due mezzi dei vigili del fuoco volontari di Dro guidati dal caposquadra Matteo Leoni.

Sul posto è quindi atterrato l’elisoccorso con il medico rianimatore che ha provveduto a stabilizzare lo sfortunato motociclista, che accusava forti dolori alla schiena e agli arti inferiori e un forte stato di shock, prima di provvedere al suo trasferimento in elicottero. Il centauro è stato quindi accolto all’ospedale Santa Chiara di Trento dove è stato sottoposto ai necessari accertamenti clinici, anche se le sue condizioni, dopo un’inziale timore e preoccupazione, non sono apparse di particolare gravità.