La situazione dei contagi in Trentino vede oggi 29 nuovi casi positivi al coronavirus, di cui solo sei sintomatici.

I dati, ancora parziali e in fase di aggiornamento, sono stati comunicati oggi dal direttore sanitario dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (Apss), Pier Paolo Benetollo.

Nove casi appartengono al settore agroalimentare e tre al settore carni, dove proseguono gli accertamenti epidemiologici, in particolare sui contatti extralavorativi delle persone risultate positive.

Il focolaio di «Furlani carni», ha spiegato Benetollo, è considerato circoscritto. Sono state trovate complessivamente 180 persone positive, di cui 107 lavoratori e 73 nei contatti extralavorativi.

Sempre nel settore carni sono stati individuate 7 persone positive in altre due aziende, mentre in una quarta risultano positive 37 persone.

In quest’ultimo caso, sono ancora in corso le indagini epidemiologiche sui contatti extralavorativi.

«La situazione è monitorata in modo costante e possiamo dire che è sotto controllo. Vogliamo arrivare in sicurezza all’apertura delle scuole del Trentino, prevista per lunedì 14 settembre», ha concluso il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

Ieri i nuovi contagi avevano raggiunto complessivamente il numero record per le ultime settimane di 82 in un solo giorno.