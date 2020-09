Ennesimo show negazionista di Vittorio Sgarbi, parlamentare, sindaco di Sutri e pure presidente del Mart di Rovereto: oggi alla Mostra delCinema di Venezia si è scagliato contro una guardia giurata della security, che gli chiedeva di indossare la mascherina.

E’ accaduto alla prima del film di sua sorella Elisabetta Sgarbi (”Extraliscio - Punk da balera”, presentato alle Giornate degli Autori). Alla richiesta di indossare la protezione dapprima Sgarbi ha risposto (con una sequela di parolacce) che «ti ammali di più se la indossi».

SEnza fermarsi, ha poi raggiunto il varco di entrata, dove un altro vigilante ha provato a fermarlo. «Chi c... sei?» ha gridato il critico d’arte. E la guardia gli ha risposto decisa: «Quello che non ti fa entrare».



Alla fine, pur di passare, Sgarbi indossa la mascherina color carne, ma tenendo il naso fuori ed allora il Responsabile della sicurezza Covi lo invita a calzarla meglio, pena l’esclusione dalla sala e una multa di 400 euro.



Sgarbi parte allora con lo show: «sono tutte str... di un governo di idioti. Se vedi uno che l’ha sotto il naso fatti i c... tuoi»

«Fatti i c... tuoi - riprende furibondo Sgarbi - chi c... sei?!», come si vede e si sente in questo breve VIDEO.

ATTENZIONE: CONTIENE PAROLACCE - NON ADATTO AI BAMBINI