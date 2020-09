Nuovo focolaio in una azienda di lavorazione delle carni in Trentino: si tratta di una ditta che impiega lavoratori stranieri delle medesime cooperative che erano già stati monitorate in altre fabbriche della filiera trentina.

Le indagini epidemiologiche attivate dalle autorità sanitarie di Provincia e Apss a seguito del rinvenimento di alcuni focolai scoperti in aziende locali hanno confermato i sospetti di una ulteriore diffusione del virus veicolato da lavoratori impiegati in una filiera che coinvolge più di una realtà aziendale.

Sono alcune decine i nuovi casi emersi da una nuova somministrazione di tamponi che hanno consentito di individuare soggetti privi di sintomi.

Quattro giorni fa il sindaco di Mezzocorona aveva annunciato che sul territorio comunale vi erano 4 casi, dei quali 3 riconducibili al contagio in una fabbrica di carni di Trento.

Immediate le contromisure per circoscrivere il contagio da Covid: le persone positive sono in isolamento domiciliare, mentre i sanitari stanno controllando anche le altre persone con cui sono venute in contatto, dai familiari ai compagni di lavoro.

Maggiori informazioni nella conferenza stampa delle 16,15 in Provincia.