Prorogate le misure di prevenzione Covid, anche in Trentino. Scrive il presidente Fugatti al termine della ratifica: «Abbiamo rinnovato fino al 7 ottobre le misure anti contagio. Vuol dire che le mascherine sono da indossare anche all'aperto nei luoghi a rischio assembramento. Rimane poi in vigore il distanziamento sociale e rifugi e bivacchi in quota aperti a tutti coloro che lo richiedono».

Tra le altre cose, il dispositivo si allinea alla nuova misura nazionale relativa alle persone che arrivano in Italia da Croazia, Grecia, Malta e Spagna: da oggi non sarà più necessario sottoporsi al tampone per quanti transitano nel nostro Paese oppure vi permangono per meno di 120 ore. LEGGI LA NUOVA ORDINANZA COMPLETA