Scende sensibilmente oggi il numero dei nuovi contagiati da Covid-19 in Trentino.

L’azienda provinciale per i servizi sanitari comunica nel suo rapporto quotidiano che ci sono 3 casi collegati ad una ditta del settore lavorazione carni da qualche giorno particolarmente sotto controllo dopo il rinvenimento di alcuni focolai.

Tra i nuovi casi - tutti asintomatici - non ci sono minorenni.

Sale invece il numero dei ricoveri: i pazienti in ospedale oggi risultano 6, nessuno dei quali in rianimazione.

I tamponi analizzati ieri da Apss sono stati 593.

LA MAPPA DEI CONTAGI, I GRAFICI E I NUMERI COMUNE PER COMUNE

Screening nei Comuni "a rischio" - E’ iniziata oggi la seconda fase di prelievi per i cittadini dei 5 comuni trentini più colpiti dal Coronavirus, ovvero Borgo Chiese, Campitello di Fassa, Canazei, Pieve di Bono-Prezzo e Vermiglio. Questa parte dell’indagine epidemiologica è rivolta soltanto a chi ha già partecipato al progetto nel mese di maggio.

Alcune delle persone che hanno partecipato al primo prelievo di sangue hanno ricevuto, o riceveranno a breve, una lettera da parte dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari con indicato data e ora del test sierologico.

L’indagine condotta dall’Azienda sanitaria in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità ha l’obiettivo di individuare nella popolazione dei comuni più colpiti gli anticorpi “anti SARS-CoV2” e studiarne il comportamento nel tempo. Con questo secondo prelievo si potrà quindi verificare la persistenza degli anticorpi nel sangue. Non è infatti noto a livello scientifico per quanto tempo tali anticorpi siano ritrovabili nel sangue dei soggetti che li hanno sviluppati. Fondamentale risulta, anche in questo caso, la partecipazione dei cittadini che hanno aderito alla campagna di maggio.

Oggi sono stati effettuati i test sierologici a Campitello di Fassa: sono stati invitati 146 cittadini ed eseguiti 87 prelievi, con una percentuale di adesione di quasi il 60%. Domani l’indagine proseguirà a Vermiglio, il 9 settembre a Pieve di Bono-Prezzo, il 10 settembre a Borgo Chiese e infine l’11 settembre a Canazei.

Va ricordato che i test non danno una «patente di immunità» al Covid-19, ma forniscono dati epidemiologici importanti per ricostruire a posteriori l’andamento del contagio, capirne meglio l’evoluzione futura ed essere più preparati ad affrontarlo.