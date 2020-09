Il Corpo forestale provinciale comunica l’avvenuta cattura di M49, l’orso fuggito dal recinto del Casteller a fine luglio. L’operazione è stata portata a termine nella zona del Lagorai, dove l’animale si trovata nell’ultimo periodo, mediante trappola a tubo, già utilizzata in passato per questo stesso esemplare. Ulteriori dettagli saranno forniti in serata.

L'orso è stato nuovamente trasferito al recinto faunistico del Casteller di Trento, unica struttura in Trentino in grado di ospitarlo, dove sono già reclusi M57 (catturato ad Andalo la settimana scorsa) e l'orsa Dj3 (che vi si trova rinchiusa da anni).

Il recinto del Casteller è quindi ora al massimo della sua capienza, mentre sono ancora in esecuzione tre altre ordinanze di cattura emesse da Fugatti: una per il secondo orso di Andalo, una per l'orso della zona di Dimaro-Folgarida e una per l'orsa JJ4 del Peller.

Notizia in aggiornamento

IL RIEPILOGO: LE DUE FUGHE DI m49 GIORNO PER GIORNO - VIDEO