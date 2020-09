Come i criminali ricercati più pericolosi, l'orso M49, una volta catturato dai forestali trentini è stato trasportato con una scorta imponente di auto, in un corteo guidato da una Jeep dei carabinieri, che non è passato inosservato questa mattina nei paesi del Tesino e della Valsugana che ha attraversato.

L'orso, che è riuscito giò a beffare per ben due volte i suoi carcerieri è stato riportato nella prigione che ormai ben conosce al Casteller, sopra Trento.

Nel video si vede la trappola tubo con dentro l'orso coperta da un telo mimetico su un pick up dei forestali preceduto da un'auto dei carabinieri e una dei forestali e seguito da altre due. Come se anche da lì dentro l'orso "fenomeno" Papillon potesse essere un pericolo e riuscire a svignarsela.

GUARDA IL VIDEO DI M49 PORTATO AL CASTELLER CON LA SCORTA