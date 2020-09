Il bollettino quotidiano relativo ai nuovi contagi da Coronavirus in Trentino segnala oggi 17 casi su un numero di tamponi effettuati che è però solo di 322, quindi piuttosto basso, perché ieri era domenica, rispetto a un giorno lavorativo.

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari specifica come i nuovi casi non riguardino i focolai del settore della lavorazione carne, ma non spiega dove e come sono stati individuati.

Per i focolai delle aziende di macellazione si sta svolgendo un’ulteriore campagna di screening per allargare i controlli anche alla cerchia dei contatti dei dipendenti e dei loro familiari: non si esclude che qualche nuovo contagio possa emergere nei prossimi giorni, ma gli esperti ritengono che su questo fronte la situazione sia ragionevolmente sotto controllo.

Dei 17 nuovi casi, 8 presentano sintomi e fra loro c’è anche un minorenne.

Gli attualmente positivi sono dunque oggi 315 in Trentino. Le persone ricoverate in ospedale restano 5 di cui nessuna in rianimazione.

A livello nazionale sono 12 i morti per Coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri. Calano ancora i contagiati: sono 1.108 (ieri 1.297). Questi i dati sul sito della Protezione civile.

Ecco tutti i dati aggiornati ad oggi regione per regione