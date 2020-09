Anche oggi resta alto il numero di nuovi infetti in Trentino con 33 casi registrati su 1.438 tamponi effettuati, che portano il totale degli attualmente posititivi a 298.

I focolai in alcune aziende di macellazione stanno dunque producendo ancora i loro effetti. Ieri c’era stato un nuovo balzo dei contagi in Trentino: sono 53, il doppio di venerdì, le persone risultate positive al tampone e di queste 30 sono legate al comparto della lavorazione delle carni. Tre le aziende del settore in cui è circolato il virus. Numeri senza dubbio allarmanti, ma in linea con le proiezioni dell’Azienda sanitaria dopo lo scoppio del focolaio nella prima azienda alimentare. «Situazione sotto controllo» sosteneva ieri la Provincia in una nota del pomeriggio.

Nella provincia di Bolzano i nuovi positivi sono 7 ma i tamponi effettuati sono stati solo 557.

A livello nazionale sono sette i morti positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 16). Netto calo anche dei contagiati: sono 1.297, quasi 400 in meno di ieri. Ma si registra anche un consistente calo di tamponi effettuati: sono stati 76mila, 30mila in meno di ieri. Questi i dati del ministero della Salute.

Dopo lo stop di sabato, nuovamente in aumento i pazienti in terapia intensiva nelle ultime 24 ore: sono 133, 12 in più del giorno precedente. In crescita anche i ricoverati con sintomi (1.683, +63) e le persone in isolamento domiciliare (30.262, +809) . Il totale degli attualmente positivi è di 32.078 (+884). I dimessi ed i guariti sono saliti a 210.015.

Ecco i dati aggiornati ad oggi regione per regione.