Giornata dificile anche quella di oggi per chi si mette in moto sull'autostrada del Brennero. La previsione è da bollino rosso e una previsione da "bollino nero" in direzione sud dalle 12 alle 18.

Da questa mattina verso le 10 si registrano code e rallentamenti in entrambe le direzioni. In particolare, per chi viaggia verso sud, ci sono rallentamenti con code a tratti tra Bolzano e Affi, e colonne di 6 chilometri dal Brennero a Vipiteno.

Per chi è diretto a nord, invece, l'Autobrennero segnala rallentamenti per traffico intenso fra Affi e Rovereto sud e code fra Bressanone e Vipiteno.