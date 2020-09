Mattinata di grande lavoro in quota per i soccorritori: la splendida giornata di ha infatti richiamato numerosi escursionisti e alpinisti lungo sentieri e vie in tutta la provincia.

Purtroppo non sono mancati tuttavia gli incidenti: il più grave alla Torre d'Ambiez, nelle Dolomiti di Brenta, dove una 48enne che stava affrontando una scalata in parete è precipitata dopo un paio di tiri. L'equipaggio dell'elicottero, con il tecnico di elisoccorso del soccorso alpino, l'hanno recuperata e trasferita al Santa Chiara in codice rosso. Le condizioni della donna, un'alpinista lombarda della provincia di Bergamo, sarebbero molto critiche.

La donna stava scalando il diedro Armani insieme a due compagni di cordata: nella caduta è finita violentemente contro le rocce.

Interventi minori, per traumi o slogature, anche in alle di Fassa (sui ripidi ghiaioni in cui si inerpica il sentiero sotto la forcella Pordoi) e in Val Rendena.

In Marmolada, infine, l'elicottero dei vigili del fuoco permanenti di Trento è intervenuto per un soccorso sul versante bellunese.