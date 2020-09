Code questa mattina in Autobrennero, in particolare nel tratto fra San Michele all'Adige e Bolzano sud, causate da un incidente avvenuto in carreggiata nord.

Il traffico è in generale particolarmente intenso in questo primo week-end di settembre e la società autostradale prevede che la situazione in A22 permanga fino a stasera da bollino rosso.

Si viaggiava a singhiozzo, fin da questa mattina presto, anche nel lungo tratto fra Rovereto e Bolzano passando per Trento.

Per domani si prevede una situazione ancora più preoccupante, specie in carreggiata sud nel pomeriggio, con un atteso bollino nero. Dunque rallentamenti, code e velocità ridotta, almeno nella fascia oraria dalle 12 alle 18.

Anche sulle principali arterie provinciali questo week-end è segnato da un'intensificazione del traffico.