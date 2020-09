Sull'annunciata nomina di Stefania Terlizzi nuova dirigente generale dell'Agenzia del lavoro, ai dubbi del sindacato si affiancano quelli di Filippo Degasperi , consigliere provinciale di Onda Civica Trentino. Cgil, Cisl e Uil, in sede di Commissione provinciale per l'impiego, dove l'assessore Achille Spinelli ha comunicato che la scelta della giunta è caduta su Terlizzi, hanno fatto mettere a verbale le loro perplessità.

Non sul profilo professionale, ma sul rischio di inconferibilità dell'incarico, per il fatto che la manager proviene da Ingegneria Informatica spa di Bologna, azienda che fornisce servizi alla stessa Agenzia del lavoro. C'è, insomma, il rischio di un conflitto di interessi, e le dichiarazioni di Spinelli non sono state sufficienti a chiarire i dubbi del sindacato.

Nello specifico, con una interrogazione, il consigliere Degasperi ricorda che la società bolognese in questione «risulta essere il soggetto vincitore, assieme ad altro componente di un Rtl, di un appalto da 9.180.967,17 euro per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnica per la manutenzione dei sistemi informativi per il lavoro della Regione Emilia Romagna e delle Amministrazioni riusanti tali sistemi tra cui si annovera anche la Provincia autonoma di Trento».

Una convenzione, per i servizi di Ingegneria Informatica del portale "Lavoro per te", rinnovata dalla giunta provinciale lo scorso 25 giugno, cui è seguita, ricorda Degasperi, la determinazione della dirigente di Agenzia del lavoro, Laura Pedron , di conferimento dell'incarico per la manutenzione ed evoluzione del sistema. Per Terlizzi, Degasperi chiede «quali verifiche siano state effettuate circa il rispetto delle previsione del D.Lgs. 39/2013 in materia di conferibilità dell'incarico specifico».

Chiede inoltre «quali verifiche sono state effettuate sulla compatibilità della dirigente generale del Dipartimento Economia, Laura Pedron, rispetto alle procedure di selezione della nuova dirigente generale di Agenzia del lavoro, tenuto conto delle relazioni patrimoniali e dei rapporti commerciali in essere proprio tra la dirigente generale Pedron e la neo dirigente generale Terlizzi».

Il gruppo consiliare del Pd, invece, «augura buon lavoro alla dottoressa Stefania Terlizzi», ma «nel contempo si associa alle richieste già manifestate dalle organizzazioni sindacali, che sia dato all'Agenzia un mandato chiaro di prioritaria attenzione alle politiche di attivazione, alla formazione, alla strumentazione e dotazione economica necessarie a fronteggiare questa delicata situazione». Do. S.