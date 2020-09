Tragedia questa mattina nel gruppo del Latemar: poco dopo le 11 un escursionista tedesco è precipitato mentre si trovava nei pressi di cima Pope, nella parte settentrionale del gruppo del Latemar, verso passo Costalunga, in Trentino.

L'allarme è stato lanciato dal figlio della vittima, che si trovava in quota con lui, verso le 11.15: subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi, con l'elicottero dei vigili del fuoco permanenti di Trento che ha permesso all'equipaggio e gli uomini del Soccorso alpino di raggiungere il luogo della tragedia.

La vittima, 72 anni, il cui corpo è stato ritrovato circa 100 metri a vallle rispetto al punto in cui si trovava nel momento della caduta, è morta sul colpo a causa dei traumi riportati.

L’uomo era partito dal passo Costalunga per un’escursione in mattinata assieme al figlio, con cui era in vacanza. Secondo le prime informazioni sarebbe scivolato su un pendio molto ripido dove si era ritrovato dopo aver perso il sentiero principale.