Il mese di agosto 2020 era destinato a segnare precipitazioni nella norma. Tutto è cambiato nel pomeriggio di venerdì 27 agosto quando un’intensa perturbazione atlantica ha determinato - fino alla giornata del 30 agosto - precipitazioni diffuse, localmente eccezionalmente intense ed anche a carattere temporalesco. In poche ore il livello di pioggia è stato tale da far segnare il repentino innalzamento degli indici. I dati arrivano dall’Analisi meteorologica di agosto 2020, diffuso da Meteotrentino: «Agosto 2020 è risultato molto più piovoso della media, localmente eccezionalmente piovoso, e con temperature sopra la media. In particolare si segnala che a Castello Tesino la precipitazione mensile risulta la più elevata della serie storica dall’inizio delle misurazioni».

L’analisi meteorologica di Agosto evidenzia nella serata di venerdì 27 un intenso temporale nella zona di Aldeno e Romagnano che «ha determinato ingenti danni all’agricoltura, mentre nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 intensi ed umidi flussi sudoccidentali hanno determinato precipitazioni localmente molto abbondanti». Come esempio il report riporta i campi di geopotenziale e temperatura delle ore 02 del giorno 30: «Si nota l’intenso flusso sudoccidentale responsabile delle intense precipitazioni registrate in particolare domenica mattina».

Ecco l'analisi meteorologica relativa ad agosto 2020