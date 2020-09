Il personale del Nucleo civico della Polizia locale di Trento, dopo aver ricevuto da un cittadino una denuncia sull’occupazione abusiva di un immobile nel quartiere della Bolghera, è intervenuto trovando all’interno due uomini, un algerino di 52 anni e un marocchino di 41 anni, entrambi privi di documenti di identificazione e di permesso di soggiorno.

Ai due uomini è stato notificato il decreto di espulsione e l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

Il proprietario dell’immobile ha poi effettuato un intervento di chiusura degli accessi dell’edificio, per evitare nuove occupazioni.

Sempre dopo una segnalazione la Polizia locale è intervenuta al parco delle Albere e nella zona del Muse, causa la presenza di «numerosi extracomunitari che bivaccano sul prato lasciando sporcizia e rifiuti, e un presunto spaccio di stupefacenti», precisa il Comune di Trento.

Sono state identificate otto persone ed un 27enne senegalese, trovato in possesso di circa 13 grammi di hashish e di 450 euro in contanti, è stato denunciato per spaccio.