Una nota dell’Azienda sanitaria provinciale informa che per far fronte alle tante richieste arrivate dal mondo della scuola prosegue anche l’8 e il 9 settembre nei centri prelievo dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari la campagna di screening con test rapido. Il personale scolastico che ancora non l’ha fatto potrà sottoporsi al test e verificare se è entrato in contatto con il virus Sars-Cov-2 e ha sviluppato gli anticorpi.

I primi test sono partiti lo scorso 24 agosto e l’adesione è stata davvero massiccia; per garantire a tutti l’opportunità di fare il test si prosegue dunque oltre il 7 settembre, data inizialmente indicata come chiusura della campagna di screening.

L’indicazione - prosegue l’Apss - è sempre di fare riferimento al proprio medico di medicina generale e prendere un appuntamento per il test rapido su sangue capillare. Se il medico non ha aderito alla campagna - o se non si ha un medico in Trentino - è possibile prenotare il test ai punti prelievo dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.